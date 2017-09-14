14 сентября состоится бесплатная конференция «Путь в Миллиард».
Основные темы мероприятия:
Вы найдете новые связи, примите участие в нетворкинге, получите ценные знания.
Основной спикер конференции:
Артур Абдульзянов
Количество мест ограничено. Регистрация на мероприятие по ссылке.
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