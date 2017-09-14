14 сент. 2017

Конференция «Путь в Миллиард»

Конференция «Путь в Миллиард»

14 сентября состоится бесплатная конференция «Путь в Миллиард».

Основные темы мероприятия:

  • Масштабирование бизнеса
  • Управление персоналом
  • Конкуренция

Вы найдете новые связи, примите участие в нетворкинге, получите ценные знания.

Основной спикер конференции:

Артур Абдульзянов

  • директор производственного объединения «Зарница» с миллиардным оборотом.
  • Преодолел вместе с предприятием 3 финансовых кризиса
  • Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
  • Лауреат республиканских конкурсов «Благотворитель года» (2013, 2014)
  • Кандидат социологических наук

Количество мест ограничено. Регистрация на мероприятие по ссылке.

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