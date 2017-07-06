Татарстано-турецкий деловой форум

6 и 7 июля в Набережных Челнах пройдет татарстано-турецкий деловой форум. Главная цель его проведения – обсуждение вопросов появления и развития предприятий с иностранными инвестициями, создание основы для формирования взаимовыгодных партнерских отношений между Россией и Турцией.

Организатором форума выступает исполком Набережных Челнов при поддержке Кабинета Министров Республики Татарстан.

В числе приглашенных гостей – представители крупного и среднего бизнеса Челнов и Турции, органов республиканской и муниципальной власти, общественных и научных объединений. На форуме будут обсуждаться таможенные пошлины, налогообложение, миграция, адаптация бизнеса, банковское сопровождение, кадровое обеспечение и прочие вопросы.

В рамках форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве и проведение адресных встреч с участием представителей татарстанских и турецких деловых кругов.