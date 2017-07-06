III Стратегический форум «Транспортные системы России»

6 и 7 июля в Москве состоится III Стратегический форум «Транспортные системы России». Организатором мероприятия выступает Центр развития ГЧП при поддержке Минтранса России, Федерального дорожного агентства и госкомпании «Автодор». В этом году форум изменил локацию и пройдет на технологической площадке Digital October.

Ежегодно на форуме собираются ведущие эксперты отрасли – представители профильных федеральных и региональных органов власти, банкиры, концессионеры, руководители инфраструктурных и строительных компаний, юристы и консультанты. Главная задача мероприятия – выработка консолидированных предложений участников рынка для развития транспортной инфраструктуры России.

В рамках деловой программы участники рассмотрят текущие подходы к реализации инвестпроектов в сфере транспорта. В частности, среди ключевых вопросов: последние тенденции в сфере проектного финансирования и управления, определение косвенных эффектов от реализации транспортных проектов и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики, несистемное внешнее вмешательство и общественно-политические риски транспортных проектов, перспективы развития платных автомобильных дорог, а также роль технологических и управленческих инноваций.

Отдельное внимание будет уделено развитию транспортной инфраструктуры городских агломераций, а также появлению проектов в сфере обустройства дорог и создания парковочного пространства. В формате мастер-классов эксперты расскажут о зарубежном опыте реализации транспортных проектов, а также раскроют особенности прогнозирования транспортных потоков в ГЧП-проектах.

В традиционном формате «стресс-теста» будут рассмотрены перспективные проекты по созданию систем легкорельсового транспорта, платных переездов и мостовых переходов. В частности, будут представлены проекты, прошедшие первичный отбор в рамках Программы поддержки проектных инициатив, проводимой Центром развития ГЧП совместно с Советом Федерации и АСИ. Лучшим проектам будет оказано содействие в структурировании и привлечении финансирования. Официальными партнерами программы выступают Сбербанк России, Евразийский банк развития и Федеральный центр проектного финансирования Внешэкономбанка.

Во второй день Форума в формате экспертных сессий, мастер-классов и деловых игр Институт развития ГЧП на площадке КМПГ проведет образовательную программу, посвященную технико-экономическому обоснованию проектов ГЧП и обзору лучший практик транспортной отрасли.

Программа форума и регистрация доступны на сайте.