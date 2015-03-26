Конференция Softline Security Day

Компания Softline совместно со своими партнерами, ведущими компаниями в области разработки программного обеспечения для информационной безопасности приглашают вас на конференцию « Softline Security Day»! На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы о защите it-инфраструктуры предприятия от атак и утечек, оптимизации процессов безопасного хранения информации, новинках в области антивирусного ПО, а также спектр услуг и сервисов по информационной безопасности.

Программа

10:00 – 10:30 Регистрация участников, приветственный кофе 10:30 – 10:45 Вступительноеслово Softline 10:45 – 11:25 Решения Softline по обеспечению информационной безопасности Роберт Низамеев, менеджер по продаже решений информационной безопасности Softline 11:25 – 12:05 Решения и сервисы Лаборатории Касперского Павел Александров, инженер предпродажной поддержки в Приволжском федеральном округе, Лаборатория Касперского 12:05 – 12:45 Инструменты InfoWatch для снижения бизнес-рисков в малом и среднем бизнесе Дмитрий Бабушкин, региональный представитель InfoWatchв SMB-сегменте на территории ПФО 12:45 – 13:15 Кофе-брейк 13:15 – 13:55 Современные технологии защиты от утечек данных - Data Leak Prevention Сергей Вахонин, директор по решениям, ЗАО "Смарт Лайн Инк" 13:55 – 14:35 Централизованная архивация почты и документов средствами GFI Archiver Морозов Денис, генеральный директор AFI Distribution, GFI Software Russia 14:35 – 15:15 Комплексное управление данными на файловых серверах Алексей Жарков, Региональный представитель Varonis 15:15 – 16:15 Обед, неформальное общение

Справка

Softline — международный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Мы предлагаем комплексные технологические IT - решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и сопутствующие услуги. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям. Компания представлена в 79 городах 27 стран мира. Softline — это клиентоориентированная компания: мы всегда находимся на стороне клиента и предлагаем решения, наилучшим образом решающие eго задачи, вне зависимости от бренда.

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