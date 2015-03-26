Конференция Softline Security Day

Компания Softline совместно со своими партнерами, ведущими компаниями в области разработки программного обеспечения для информационной безопасности приглашают вас на конференцию « Softline Security Day»! На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы о защите it-инфраструктуры предприятия от атак и утечек, оптимизации процессов безопасного хранения информации, новинках в области антивирусного ПО, а также спектр услуг и сервисов по информационной безопасности.
Программа
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10:00 – 10:30
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Регистрация участников, приветственный кофе
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10:30 – 10:45
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Вступительноеслово
Softline
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10:45 – 11:25
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Решения Softline по обеспечению информационной безопасности
Роберт Низамеев, менеджер по продаже решений информационной безопасности Softline
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11:25 – 12:05
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Решения и сервисы Лаборатории Касперского
Павел Александров, инженер предпродажной поддержки в Приволжском федеральном округе, Лаборатория Касперского
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12:05 – 12:45
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Инструменты InfoWatch для снижения бизнес-рисков в малом и среднем бизнесе
Дмитрий Бабушкин, региональный представитель InfoWatchв SMB-сегменте на территории ПФО
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12:45 – 13:15
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Кофе-брейк
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13:15 – 13:55
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Современные технологии защиты от утечек данных - Data Leak Prevention
Сергей Вахонин, директор по решениям, ЗАО "Смарт Лайн Инк"
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13:55 – 14:35
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Централизованная архивация почты и документов средствами GFI Archiver
Морозов Денис, генеральный директор AFI Distribution, GFI Software Russia
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14:35 – 15:15
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Комплексное управление данными на файловых серверах
Алексей Жарков, Региональный представитель Varonis
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15:15 – 16:15
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Обед, неформальное общение
Справка
Softline — международный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Мы предлагаем комплексные технологические IT - решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и сопутствующие услуги. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям. Компания представлена в 79 городах 27 стран мира. Softline — это клиентоориентированная компания: мы всегда находимся на стороне клиента и предлагаем решения, наилучшим образом решающие eго задачи, вне зависимости от бренда.
Регистрация на конферению на сайте
Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, 52, it-парк
Зарегистрироваться и получить подробную информацию о семинаре можно:
По электронному адресу: Anton.Plakovskiy@softline.ru
По телефону: +7 (843) 526-5-526 доб. 3926, M: +7 (909) 309-38-43
Контактное лицо: Плаковский Антон, Менеджер по маркетингу, Softline
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