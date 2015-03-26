26 марта 2015

Конференция Softline Security Day

Конференция Softline Security Day

Компания Softline совместно со своими партнерами, ведущими компаниями в области разработки программного обеспечения для информационной безопасности приглашают вас на конференцию « Softline Security Day»! На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы о защите it-инфраструктуры предприятия от атак и утечек, оптимизации процессов безопасного хранения информации, новинках в области антивирусного ПО, а также спектр услуг и сервисов по информационной безопасности.

Программа

10:00 – 10:30

Регистрация участников, приветственный кофе

10:30 – 10:45

Вступительноеслово

Softline

10:45 – 11:25

Решения Softline по обеспечению информационной безопасности

Роберт Низамеев, менеджер по продаже решений информационной безопасности Softline

11:25 – 12:05

Решения и сервисы Лаборатории Касперского

Павел Александров, инженер предпродажной поддержки в Приволжском федеральном округе, Лаборатория Касперского

12:05 – 12:45

Инструменты InfoWatch для снижения бизнес-рисков в малом и среднем бизнесе

Дмитрий Бабушкин, региональный представитель InfoWatchв SMB-сегменте на территории ПФО

12:45 – 13:15

Кофе-брейк

13:15 – 13:55

Современные технологии защиты от утечек данных - Data Leak Prevention

Сергей Вахонин, директор по решениям, ЗАО "Смарт Лайн Инк"

13:55 – 14:35

Централизованная архивация почты и документов средствами GFI Archiver

Морозов Денис, генеральный директор AFI Distribution, GFI Software Russia

14:35 – 15:15

Комплексное управление данными на файловых серверах

Алексей Жарков, Региональный представитель Varonis

15:15 – 16:15

Обед, неформальное общение

Справка

Softline — международный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Мы предлагаем комплексные технологические IT - решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и сопутствующие услуги. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям. Компания представлена в 79 городах 27 стран мира. Softline — это клиентоориентированная компания: мы всегда находимся на стороне клиента и предлагаем решения, наилучшим образом решающие eго задачи, вне зависимости от бренда.

Регистрация на конферению на сайте

Контакты

Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, 52, it-парк

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о семинаре можно:
По электронному адресу: Anton.Plakovskiy@softline.ru
По телефону: +7 (843) 526-5-526 доб. 3926, M: +7 (909) 309-38-43
Контактное лицо: Плаковский Антон, Менеджер по маркетингу, Softline

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