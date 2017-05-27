Cеминар-дискуссия «Революция, которую мы не заметили»

Мероприятие посвящено введению нового поискового алгоритма Яндекса «Баден-Баден», который послужит поворотным этапом развития Рунета.

Дискуссионные вопросы:

Алгоритм Баден-Баден – конец эпохи sео-продвижения?

Копирайтер – главная фигура Рунета?

Копирайтер или журналист – кто теперь будет создавать сайты?

Новые Интернет-сайты – возрождение русского литературного языка?

Организаторы мероприятия:

Федеральная компания по продвижению сайтов INFINITY PROMO

Университет Интернет-профессий «Нетология» (Москва)

Дом-музей В.И.Ленина (Казань)

Туристическая Ассамблея Поволжья

Республика Татарстан находится на передовом рубеже развития современных технологий. Иннополис, IT-парк, Технопарки, Особая экономическая зона «Алабуга», электронное правительство — это все, чем по праву гордится наша республика. Но такие прорывы и дальнейшее развитие требует серьезного подхода к подготовке кадров в сфере Интернет-технологий. Открытый семинар-дискуссия призван показать важность современных знаний для общества в целом. Ведь развитие Интернета, с помощью которого сегодня люди приобретают товары, получают услуги, в том числе государственные, осуществляют свое обучение – требует повышения компетентности не только специалистов, но и общества в целом, и, в первую очередь, молодежи.