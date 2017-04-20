Форум «Все для Бизнеса 2017. Безопасность. Персонал. Налоги. Юридические вопросы»

20 апреля 2017 года в отеле «KamaRooms» (г. Набережные Челны) состоится крупнейший форум в Поволжье «Все для Бизнеса 2017. Безопасность. Персонал. Налоги. Юридические вопросы». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке asbezopasnosti.jimdo.com
Организаторами форума выступают Ассоциация Сотрудников Служб Безопасности, Союз «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татарстан», Исполнительный комитет г. Набережные Челны.
Аудитория: директора по безопасности, специалисты по внутреннему контролю и отделов по борьбе с хищениями, служб безопасности и департаментов информационной безопасности, контрольно-ревизионных подразделений компаний, а также собственников и управляющих.
Темы Форума:
В программе:
По вопросам участия в форуме: Самойлов Андрей Александрович - 89376000206, email: asbezopasnosti@gmail.com
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