Форум «Все для Бизнеса 2017. Безопасность. Персонал. Налоги. Юридические вопросы»

20 апреля 2017 года в отеле «KamaRooms» (г. Набережные Челны) состоится крупнейший форум в Поволжье «Все для Бизнеса 2017. Безопасность. Персонал. Налоги. Юридические вопросы». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке asbezopasnosti.jimdo.com

Организаторами форума выступают Ассоциация Сотрудников Служб Безопасности, Союз «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татарстан», Исполнительный комитет г. Набережные Челны.

Аудитория: директора по безопасности, специалисты по внутреннему контролю и отделов по борьбе с хищениями, служб безопасности и департаментов информационной безопасности, контрольно-ревизионных подразделений компаний, а также собственников и управляющих.

Темы Форума:

Договорная работа. Внутренние нормативные документы;

Технологии от солидных фирм по обеспечению безопасности;

Налоговые риски и должная осмотрительность;

Юридические вопросы в обеспечении безопасности бизнеса;

Защита Персональных Данных и Коммерческой Тайны;

Мошенничество и откаты в бизнесе (кадровые откаты, откаты менеджером отдела закупок и поставок);

Расследование инцидентов;

Кадровая безопасность.

В программе:

выступления и мастер-классы от специалистов федерального уровня: директора Ассоциации экспертов системного менеджмента (г.Москва) Евгения Михайленко, руководителя НП «Союз руководителей служб безопасности Урала» (г.Екатеринбург) Константина Сергеева, руководителя Поволжского офиса компании-разработчика «SearchInform» (г.Москва) Татьяны Латушкиной, члена союза Полиграфологов России (г.Екатеринбург) Ульяны Бурыловой, третейского судьи Руслана Шаймухаметова и других;

презентация услуг и технологий в области обеспечения безопасности Бизнеса;

живое общение участников Форума в формате «лицом к лицу» и налаживание контактов;

выдача сертификатов участникам Форума и розыгрыш памятных призов.

По вопросам участия в форуме: Самойлов Андрей Александрович - 89376000206, email: asbezopasnosti@gmail.com