5-6 апреля на площадке IPLS 2017 пройдет Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect, ориентированное на специалистов в области СТМ и контрактного производства, а также для руководителей компаний, заинтересованных в развитии ассортимента под собственными торговыми марками.

Retail Connect объединит:



В рамках Retail Connect пройдет конференция по СТМ, которая является неотъемлемой частью Саммита. Эксклюзивно разработанная под нужды ритейлеров, торговых компаний и производителей программа конференции дает ответы на самые актуальные вопросы о трендах рынка, стратегиях развития, успешных кейсах, ответы на которые будут озвучены ведущими отечественными и международными экспертами в области контрактного производства и СТМ. Государственные и общественные «регуляторы» расскажут участникам рынка о контроле качества продукции и об изменениях в законодательстве, влияющих на работу.

С помощью уникальных инструментов и механизмов предварительного онлайн-планирования, каждый участник Retail Connect сможет найти подходящие сети и поставщиков нужных категорий товаров для закупок и поставок в необходимых объемах. Это позволит сэкономить время каждой из сторон на самом длительном этапе взаимоотношений, чтобы посвятить все время выбору максимально выгодных вариантов во время личных переговоров на Саммите в рамках единого профессионального бизнес-пространства.

Личный ассистент производителей и ритейлеров работает 24/7 еще задолго до физических встреч между участниками в рамках флагманских профильных выставок.

Бесплатный вход на конференцию профессиональным посетителям при предварительной регистрации.