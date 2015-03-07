7 марта в Казанской ратуше пройдет показ новой коллекции «Весна-лето-2015» дизайнера Рустама Исхакова.
Модельер верен себе — он предлагает женственные модели, в основном из натуральных тканей. Это хлопок, лен, шелк. Коллекция получилась необычайно яркая, иногда в ней смешаны по несколько полярных цветов.
Исхаков говорит, что на ее создание его подвигли семидесятые годы прошлого века с их раскрепощенностью и гимном свободе.
Дефиле будет состоять из пятидесяти выходов. В ближайшие дни одежду из коллекции можно будет купить в фирменном бутике Исхакова.
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