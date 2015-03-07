Показ новой коллекции «Весна-​лето-​2015» дизайнера Рустама Исхакова

7 марта в Казанской ратуше пройдет показ новой коллекции «Весна-лето-2015» дизайнера Рустама Исхакова.

Модельер верен себе — он предлагает женственные модели, в основном из натуральных тканей. Это хлопок, лен, шелк. Коллекция получилась необычайно яркая, иногда в ней смешаны по несколько полярных цветов.

Исхаков говорит, что на ее создание его подвигли семидесятые годы прошлого века с их раскрепощенностью и гимном свободе.

Дефиле будет состоять из пятидесяти выходов. В ближайшие дни одежду из коллекции можно будет купить в фирменном бутике Исхакова.