Международный энергетический саммит Smart Energy Summit

31 марта 2017 в Москве пройдет Международный энергетический саммит — Smart Energy Summit, посвященный созданию новой модели управления энергетикой, ориентированной на нужды человека, города и бизнеса.

Основная цель Smart Energy Summit заключается в презентации и обсуждении новейших подходов к собственной генерации, рациональному использованию электроэнергии, снижению энерго- и трудозатрат на обслуживание зданий и сооружений.

Участники саммита обсудят ключевые аспекты и проблематику следующих направлений:

собственная и распределенная генерация;

когенерация и альтернативные котельные;

энергонакопители и виртуальные электростанции;

возобновляемые источники энергии;

умные энергетические системы управления зданий;

интеллектуальные сети SmartGrid;

модели управления потреблением и системы интеллектуального учета электроэнергии;

Интернет вещей в энергетике;

Mikrogrid;

водопотребление и совершенствование систем сточных вод.

Ключевыми спикерами выступят: Карл-Филип Конеграхт, заместитель мэра города Гент, Бельгия, Массуд Амин, Директор Института Технологического Лидерства Университета Минессоты, а также представители крупнейших предприятий России: «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», «РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ», «РЖД», «РОССЕТИ» и других компаний.

Данный саммит будет полезен для представителей промышленных предприятий, руководителей инфраструктурных объектов (дата-центры, аэропорты и вокзалы, выставочные центры, объекты здравоохранения), девелоперов и проектировщиков, представителей индустриальных парков и органов власти, производителей, разработчиков, стартап-компаний, специализирующихся на инновационных решениях в энергетике.

Участие в мероприятии позволит заключить соглашения о сотрудничестве совместно с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами для улучшения экономических показателей, повышения эффективности и обновления региона. Кроме того, мероприятие вызывает большой интерес со стороны СМИ - более 40 профильных изданий будут освещать события двух дней международного саммита, что открывает дополнительные PR-возможности для повышения имиджа региона.

Пройти регистрацию и ознакомиться с более подробной информацией по данному мероприятию можно на официальном сайте.