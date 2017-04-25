29-я международная выставка «Связь-2017»

Международная выставка «Связь» является крупнейшим выставочным проектом в Восточной Европе, демонстрирующим решения и продукты в области ИТ и телекоммуникаций. Площадь экспозиции составляет 22 576 кв. м. Из года в год выставка представляет передовые достижения рынка, новые технологии, а также является местом встречи лидеров и профессионалов отрасли.

Выставка «Связь-2017» проходит в рамках «Российской недели высоких технологий», в программу которой так же входят:

бизнес-форум «Связь-2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес»;

расширенное заседание Федерального агентства связи (Россвязь);

Большой Медиа-Коммуникационный Форум;

чемпионат VSAT;

специализированная выставка в области спутниковой навигации «Навитех» ;

; XI Международный навигационный форум;

открытая гонка дронов: Drone Racing и др.

Мероприятия недели традиционно проходят при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Тематика выставки «Связь» охватывает все сегменты рынка:

Связь. Технологии, оборудование, решения и услуги

Сети передачи данных

Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура

Телевизионное и радиовещание

IT-услуги

Мобильные платежи

Интернет-технологии и услуги

ЦОДы. Центры обработки и хранения данных.

Оборудование, софт, решения, услуги для корпоративных ЦОД

Программное обеспечение, в т.ч. российский софт

Стартапы

Работа и карьера в телекоммуникационной и IT-отрасли

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Уже стали участниками выставки «Связь-2017»: ГК «Натекс», Международная организация космической связи «Интерспутник», ФГУП «Космическая связь», ОАО «Газпром Космические Системы», «Т8», ГК «Ростехнологии», ОАО «Морион», ООО «АйПиМатика», ГК «Штиль», ЗАО «Самарская Оптическая Кабельная Компания», Пермский телефонный завод «ТЕЛТА», НПО «Техника-Сервис», АО «Энерсис», НПФ «Микран», ООО «Инкаб», ОАО «Супертел», Riello Ups, Intelsat, Corning, Rohde & Schwarz, Sumitomo Electric, 3СХ и др.

Важным событием в рамках выставки станет экспозиция салона «СОФТ», в котором будут представлены мобильные и корпоративные операционные системы, системы управления базами данных, средства управления облачной инфраструктурой и виртуализацией, в том числе на базе российских процессоров.

Большое внимание в ходе работы выставки «Связь-2017» будет уделено ходу реализации плана по импортозамещению в области общесистемного ПО. Так, на выставке будет работать салон «Сделано в России», демонстрирующий новинки отечественных разработчиков и производителей телеком-оборудования.