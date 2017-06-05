Неделя российского ритейла 2017

Неделя Российского Ритейла масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства. Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного ритейла, решаются проблемы отрасли.
Неделя Российского Ритейла это:
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