05 июня 2017

Неделя российского ритейла 2017

Неделя российского ритейла 2017

Неделя Российского Ритейла масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства. Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного ритейла, решаются проблемы отрасли.

Неделя Российского Ритейла это:

  • Большая конференционная программа с участием руководителей Правительства России, руководителей федеральных органов власти, государственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущих федеральных и региональных ритейлеров, крупнейших российских и международных организаций поставщиков и других участников потребительского рынка;
  • Выставка RETAIL'S WORLD в Центре Международной Торговли продемонстрирует передовые разработки и технологии в сфере ритейла;
  • Профессиональный отраслевой конкурс RUSSIAN RETAIL AWARDS;
  • ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™ – прямые индивидуальные переговоры о поставках с участием представителей служб закупок федеральных и региональных розничных сетей, и поставщиков потребительской продукции;
  • Конференция «СТМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ РОССИИ» – рабочая встреча производителей и розничных сетей по поставкам товаров под Собственными Торговыми Марками;
  • Демонстрация инвестиционного потенциала регионов в развитии потребительского рынка (земельные участки для разных форматов торговли и логистического комплекса);
  • Инновационные RETAIL ТУРЫ, которые продемонстрируют современные логистические комплексы и гипермаркеты ведущих торговых сетей России, а также новые подходы в логистике и проверке качества продукции;
  • Ярким праздником станет спортивная РИТЕЙЛИАДА с участием сотрудников российской розницы и членов их семей. Каждый желающий может попробовать свои силы и принять участие в соревнованиях как в классических видах спорта: теннис, шахматы, бадминтон, настольный теннис; так и тех, которые стали популярны в последнее время, а также в турнире по мини футболу.
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на сайте мероприятия.

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