13 декабря в Казани, в ГТРК «Корстон», состоится церемония награждения победителей XII конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан».
Республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится в этом году в двенадцатый раз. Цель конкурса – стимулирование инновационной деятельности, пропаганда интеллектуальных достижений специалистов научно-технической сферы, содействие использованию интеллектуального потенциала регионов России, зарубежных стран в решении научно-технических и социально-экономических задач Республики Татарстан. Организаторы – Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан.
В этом году на конкурс поступило 2156 заявок. Заявки на конкурс принимались до 17 октября 2016 года (ныне поступающие заявки принимают участие в конкурсе следующего года). Недавно завершилась экспертиза проектов.
13 декабря состоится заседание попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ, на котором рассмотрят и утвердят результаты конкурса 2016 года, позднее в тот же день объявят имена победителей.
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