Рождественский саммит недвижимости – 2016

9 декабря 2016 г. в ГТРК «Корстон» состоится VI Рождественский саммит недвижимости.
Ежегодно Рождественский саммит в Казани посещает более 300 игроков рынка недвижимости. Среди них инвесторы, девелоперы, застройщики, проектировщики, аналитики, представители органов власти и профильных СМИ.
Ключевыми темами Рождественского саммита станут подведение итогов уходящего года и обсуждение перспектив и тенденций развития рынка недвижимости в 2017 году. Рождественский саммит — это прекрасная возможность для игроков рынка вспомнить 2016 год, обсудить планы на будущее, а также лично поздравить коллег с наступающими праздниками.
Подробности и регистрация на мероприятие — на сайте: www.summit2016.idea-capital.com.
Программа:
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10:30-11:00
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Блок 1. Регистрация
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11:00-13:00
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Секция по жилой
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Секция по гостиничной
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12:00-13:00
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Лекция «Как аналитики манипулируют рынком?»
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13:00-14:00
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Блок 2. Регистрация. Сбор гостей. Кофе-брейк
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14:00-14:20
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Церемония торжественного открытия
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14:20-15:20
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Пленарная сессия «Новые реалии рынка недвижимости»
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15:20-15:40
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Кофе-брейк
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14:40-16:30
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Дискуссия «Лучшие практики городов России. Возможности для Казани»
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16:30-16:45
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Кофе-брейк
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16:45-18:00
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Секция по офисной
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Секция по торговой
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Секция по индустриальной
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