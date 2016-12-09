09 дек. 2016

Рождественский саммит недвижимости – 2016

Рождественский саммит недвижимости – 2016

9 декабря 2016 г. в ГТРК «Корстон» состоится VI Рождественский саммит недвижимости.

Ежегодно Рождественский саммит в Казани посещает более 300 игроков рынка недвижимости. Среди них инвесторы, девелоперы, застройщики, проектировщики, аналитики, представители органов власти и профильных СМИ.

Ключевыми темами Рождественского саммита станут подведение итогов уходящего года и обсуждение перспектив и тенденций развития рынка недвижимости в 2017 году. Рождественский саммит — это прекрасная возможность для игроков рынка вспомнить 2016 год, обсудить планы на будущее, а также лично поздравить коллег с наступающими праздниками.

Подробности и регистрация на мероприятие — на сайте: www.summit2016.idea-capital.com.

Программа:

10:30-11:00

Блок 1. Регистрация

11:00-13:00

Секция по жилой
недвижимости

Секция по гостиничной
недвижимости

12:00-13:00

Лекция «Как аналитики манипулируют рынком?»
Денис Соколов. Партнер, Руководитель отдела исследований, Cushman&Wakefield

13:00-14:00

Блок 2. Регистрация. Сбор гостей. Кофе-брейк

14:00-14:20

Церемония торжественного открытия
Вручение сертификатов бизнес-центрам и торговым центрам

14:20-15:20

Пленарная сессия «Новые реалии рынка недвижимости»

15:20-15:40

Кофе-брейк

14:40-16:30

Дискуссия «Лучшие практики городов России. Возможности для Казани»

16:30-16:45

Кофе-брейк

16:45-18:00

Секция по офисной
недвижимости

Секция по торговой
недвижимости

Секция по индустриальной
недвижимости

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