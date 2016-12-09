Рождественский саммит недвижимости – 2016

9 декабря 2016 г. в ГТРК «Корстон» состоится VI Рождественский саммит недвижимости.

Ежегодно Рождественский саммит в Казани посещает более 300 игроков рынка недвижимости. Среди них инвесторы, девелоперы, застройщики, проектировщики, аналитики, представители органов власти и профильных СМИ.

Ключевыми темами Рождественского саммита станут подведение итогов уходящего года и обсуждение перспектив и тенденций развития рынка недвижимости в 2017 году. Рождественский саммит — это прекрасная возможность для игроков рынка вспомнить 2016 год, обсудить планы на будущее, а также лично поздравить коллег с наступающими праздниками.

Подробности и регистрация на мероприятие — на сайте: www.summit2016.idea-capital.com.

Программа: