Фестиваль Hotel de ville: Концерт джаз/соул музыканта Сергея Манукяна & Band

Концертом легенды отечественного джаза — вокалиста, пианиста и барабанщика Сергея Манукяна 18 декабря 2016 года откроется второй сезон музыкального фестиваля 'Hotel de ville' с Ольгой Скепнер в Казанской Ратуше. Старинный зал бывшего Дворянского собрания вновь превратится в изысканный музыкальный салон, готовый принять выдающихся исполнителей и их ценителей. В преддверии новогодних праздников «российский Рэй Чарльз» Сергей Манукян с великолепным составом звездных джазовых музыкантов ( Павел Чекмаковский, Валерий Гроховский и Сергей Остроумов) представит казанцам специальную программу «Jazz на Рождество».

О Манукяне заговорили после рижского джазового фестиваля 1981 года, где он выступил с ансамблем Александра Шишкина как барабанщик и вокалист, поразив легкостью и свободой импровизационного пения классических джазовых тем. Молодой музыкант был назван мастером скэта и «джазовым певцом номер один в России».



В конце 1980-х Манукян работал в США, сотрудничал с Ричардом Элиотом на студии "Warner Brothers". Сотрудничество с мировыми знаменитостями в проекте "Music speaks louder than words" (в том числе с Майклом Болтоном, Синди Лоупер, группой "Earth, Wind, Fire" и другими) принесло знакомство с миром Голливуда.

С начала 1990-х гг. музыкант живет в Москве. В 1994 году Сергей Манукян был награжден званием «Лучший джазовый музыкант года» и премией «Овация». За плечами артиста — сотрудничество с джазменами первой звездной величины: Арт Фармер, Диззи Гиллеспи, Куинси Джонс, Джордж Бенсон, Херби Хэнкок, Карлос Сантана и другие.

Критики называют выступления Сергея Манукяна «особой магией, которая управляет эмоциями зрителей» («каждый концерт пианиста – это новая реальность»), а также отмечают философский склад ума, открытость, доброжелательность и прекрасное чувство юмора музыканта.

В Казани Сергей Манукян выступит в сопровождении блестящих музыкантов — Павла Чекмаковского (гитара), Валерия Гроховского (клавишные) и Сергея Остроумова (барабаны).

Билеты на концерт 18 декабря продаются в Казанской Ратуше (тел. 236-61-25) и на сайте zamnoi.ru.

Руководитель фестиваля «Hotel de ville» - Дина Латфуллина

Музыкальный директор - Ольга Скепнер



