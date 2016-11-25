Бизнес-тренинг "Три шага успешного старта"

"Три шага успешного старта" - масштабный тренинг, позволяющий на практике узнать, как создать бизнес-модель своей идеи, правильно начать свое дело, настроить каналы продажи и выбрать мотивацию для своих сотрудников. Одним из экспертов мастер-класса станет Артем Когданин - совладелец компании LEDEL. Он поделится своим опытом генерации бизнес-идеи и расскажет как находить новые ниши на рынке, реализовывать самые смелые планы, не бояться рисковать и иногда идти против обстоятельств. А в конце тренинга команда самых опытных бизнес-тренеров и действующих бизнесменов прокачает бизнес-идеи участников тренинга!

Вход свободный по предварительной регистрации.

Бизнес-тренинг пройдет в рамках образовательных мероприятий федеральной программы "Ты - предприниматель".

Подробная информация на официальном сайте программы в Республике Татарстан предприниматель116.рф

Место проведения: Резиденция креативных индустрий "Штаб" (ул. Татарстан, д.20а)