Конференция «Точки роста: перспективы российской экономики и будущее рубля»

Государственные решения указывают на готовность к инвестиционным вливаниям в экономику, но можно ли инвесторам рассчитывать на высокую доходность? Найдет ли правительство компромиссы по важным вопросам и сможет ли соблюсти баланс интересов, позаботившись об экономическом развитии, инвестиционной привлекательности и благоприятной социальной обстановке с устойчивым бюджетом? Об этом наши эксперты расскажут на предстоящей конференции.

Владимир Левченко

Биржевой обозреватель, аналитик и ведущий радиостанции Бизнес FM (г. Москва)

На фондовом рынке с 1994 г., с 1995 управляющий активами. Один из самых цитируемых экспертов, благодаря своей страсти в эфире не столько обозревать, сколько анализировать ситуацию в мировой экономике с особым реалистичным цинизмом. Именно поэтому Левченко, как ни один другой ведущий БФМ вызывает такую бурю эмоций у слушателей радиостанции, а также у трейдеров, обсуждающих его на биржевых порталах.

Антон Шабанов

Практикующий советник по управлению личными финансами (г.Москва)

Один из востребованных финансовых экспертов, автор множества статей в ведущих деловых СМИ: «РБК», «Известия», «Ведомости», «Forbes», «Газета.ру», «Российская газета», «РБК-ТВ», «Lifenews», «Россия 24», «Бизнес FM», «КоммерсантъFM» и других.

Приглашаем к участию частных инвесторов, собственников и бенефициаров, всех, кто интересуется возможностями современного рынка и нуждается в объективной информации. Участие в мероприятии бесплатное.





Начало конференции – в 19:00.

Регистрация и подробная информация по телефону +7 (843) 222-90-72 или на сайте

Организатор мероприятия: БКС Премьер *

*Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака (знака обслуживания) для идентификации предоставляемых банком услуг и не является его фирменным наименованием. Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк».

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