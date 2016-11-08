08 нояб. 2016

Online-конференция с руководителем центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Натальей Орловой

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8 ноября в 15.00 гостем студии интернет-газеты "Реальное время" станет Наталья Орлова, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка.

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