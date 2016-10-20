В период с 20 по 22 октября текущего года в городе Красноярск состоится XV межрегиональный Форум предпринимательства Сибири.
Организаторами форума выступили Правительство Красноярского края, КРО ООО «Деловая Россия», РО «Опора России», МООПС «Сибирь без границ», ВК «Красноярская ярмарка» и другие.
Форум предпринимательства Сибири будет проходить в формате конференций, круглых столов и семинаров по следующим темам:
В рамках Форума предпринимательства Сибири состоится семинар-практикум для представителей региональных органов власти и органов местного самоуправления по теме «Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», одним из участников которого станет заместитель министра экономики Республики Татарстан Хазиахметов Булат Зуфарович.
Более подробно с программой Форума предпринимательства Сибири и условиями участия можно ознакомиться на сайте.
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