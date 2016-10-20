XV межрегиональный Форум предпринимательства Сибири

В период с 20 по 22 октября текущего года в городе Красноярск состоится XV межрегиональный Форум предпринимательства Сибири.

Организаторами форума выступили Правительство Красноярского края, КРО ООО «Деловая Россия», РО «Опора России», МООПС «Сибирь без границ», ВК «Красноярская ярмарка» и другие.

Форум предпринимательства Сибири будет проходить в формате конференций, круглых столов и семинаров по следующим темам:

Франчайзинг;

Финансы и кредит;

Офисное и банковское оборудование;

Деловые услуги;

Инфраструктура поддержки и развития предпринимательства;

ГОСЗАКАЗ.

В рамках Форума предпринимательства Сибири состоится семинар-практикум для представителей региональных органов власти и органов местного самоуправления по теме «Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», одним из участников которого станет заместитель министра экономики Республики Татарстан Хазиахметов Булат Зуфарович.

Более подробно с программой Форума предпринимательства Сибири и условиями участия можно ознакомиться на сайте.