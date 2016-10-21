21 окт. 2016

Online-конференция с президентом Академии наук РТ

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21 октября в 11.00 участником online-конференции станет президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм Салахов.

Тезисы к обсуждению:

  • Где в мире сейчас работают ученые из Татарстана
  • Какие иностранные партнеры есть у Академии наук РТ
  • Как происходит продвижение академических институтов

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