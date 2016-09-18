18 сент. 2016

Праздничный концерт на "Казань Арене". Выборы 2016

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C 16 часов у "Казань Арены" начался концерт, приуроченный ко дню выборов. Хэдлайнерами вечера будут Игорь Николаев и Сергей Лазарев.

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