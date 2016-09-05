XII Международный фестиваль мусульманского кино

С 5 по 11 сентября в Казани состоится XII Международный фестиваль мусульманского кино – один из крупнейших киносмотров, проводимый в столице Татарстана с 2005 года. Девиз фестиваля: «Через диалог культур к культуре диалога».

В программе форума – фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального диалога, – неслучайно за Казанским кинофорумом закрепился имидж «фестиваля гуманного кино».

Учредителями Казанского кинофестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, Мэрия г. Казани, Совет муфтиев России. Фестиваль проводится под патронажем Президента Республики Татарстан.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте мероприятия.