IV Форум деловых женщин Татарстана

Форум деловых женщин Республики Татарстан является ежегодным мероприятием, организатором и учредителем которого выступает Татарстанская региональная общественная организация «Деловые женщины Татарстана».

Темой форума 2016 года является «Многогранность женщины, как условие успешного процветания общества» цель которого показать безграничные возможности женщины как символа процветания, устойчивости и стабильности во всем.

В ходе форума пройдут панельные дискуссии, тематические секции, будет организована застройка выставочной экспозиции, а также благотворительная акция для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. В этом году мы организовали работу Детской комнаты. Мы приглашаем участниц посетить наш форум с детьми. В программе детской зоны — конкурс рисунков, кинотренинг, детская йога и розыгрыш подарков.

Зарегистрироваться в качестве делегата, партнера, участника выставки и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте ТРОО «Деловые женщины Татарстана» www.dgrt.ru, а также по тел. 8 960 050 55 59 Осокина Эльвира и 8 927 033 04 50 Чернова Марина. Заявку о возможности Вашего участия просим направить по электронной почте woman-forum2016@mail.ru