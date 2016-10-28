28 окт. 2016

II съезд Российского общества политологов «Российская политика: повестка дня в меняющемся мире»

II съезд Российского общества политологов «Российская политика: повестка дня в меняющемся мире»

28-30 октября в Казани состоится II съезд Российского общества политологов «Российская политика: повестка дня в меняющемся мире», в рамках которого пройдет церемония награждения премии «За вклад в развитие отечественной политической науки» имени академика Е.М. Примакова.

В рамках съезда запланировано проведение секций и круглых столов.

Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте Российского общества политологов.

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