XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI)

С 12 по 19 августа в Казани пройдет XXVIII Международная олимпиада по информатике. Международная олимпиада по информатике (IOI) - это ежегодное соревнование по информатике среди школьников. Россия впервые удостоилась чести проводить олимпиаду на своей территории в этом году.
Для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались 328 школьников из 84 стран - это максимальное количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Всего с учетом участников, гостей и наблюдателей в столице Татарстана соберутся представители 89 стран. Планируется, что мероприятие посетят более 1 000 человек.
Победители IOI определяются из числа первых по рейтингу участников и награждаются золотыми медалями. Первый по рейтингу является абсолютным чемпионом мира и награждается специальным призом IOI. Золотые медалисты признаются всеми странами мира лучшими юными специалистами по информатике.
Среди ключевых организаторов IOI: Казанский федеральный университет, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство информатизации и связи РТ, Министерство образования и науки РТ. Управление IOI осуществляет Международный комитет олимпиады и Президент олимпиады, которые выбираются Генеральной ассамблеей IOI.
Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте.
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