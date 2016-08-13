Drone Expo Show

13-14 августа 2016 года в Москве в КВЦ «Сокольники» соберутся эксперты в сфере БПЛА, представители мировых и отечественных компаний, футурологи, а также просто любители коптеров и дронов.

Для посетителей подготовили Открытый лекторий, выставку, мастер-классы, шоу-программу и сумасшедший дрон-рейсинг.

В рамках мероприятия пройдет первая крупная конференция в сфере беспилотных технологий. Она ярко демонстрирует, как можно использовать коптеры в самых различных отраслях бизнеса, производства и социальных нужд.

Drone Expo Show проводит мастер-классы для детей и взрослых, которые позволят им разобраться в конструкциях коптеров, видеосъемке с воздуха, а также пилотированию для новичков. Проводятся занятия с 10:00 до 19:00 ежедневно. Посетителей ожидают вводные лекции по выбранным направлениям и применение на практике полученных знаний.

Также зрителей ожидает сражение роботов – соревнования квадракоптеров Drone Grand Prix Russia. Конкурс состоится в оба дня мероприятия. В нем каждый может принять участие, подав заявку.

Подробнее об участии и расписание вы можете узнать на сайте мероприятия.