Первый Уральский открытый фестиваль российского кино

21 сентября пройдет торжественное открытие Первого Уральского открытого фестиваля российского кино в Киноконцертном театре «Космос» (г. Екатеринбург)

Фестиваль откроется фильмом «После тебя». Представит фильм продюсер и исполнитель главной роли – Сергей Безруков.

В числе приглашённых на фестиваль российский кинорежиссёр и сценарист, лауреат двух Государственных премий РФ Николай Лебедев, известный зрителям по таким фильмам, как «Легенда № 17» и «Экипаж» В рамках Уральского открытого фестиваля российского кино будет представлена его картина «Фонограмма страсти», которая, практически, не имела проката Также зрители смогут увидеть ленту Сергея Соловьева «КЕ-ДЫ», ведутся переговоры о показе фильма по последнему сценарию Петра Тодоровского «Встреча на Эльбе». Кроме того, в рамках фестиваля предусмотрен так называемый «театральный антракт» – показ мюзиклов, снятых для экрана. В частности, речь идёт о постановке «Норд-Ост», поставленной дуэтом «Иваси» (Алексей Иващенко и Георгий Васильев).

Президент кинофестиваля - Народный артист России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России Глеб Панфилов. Жюри возглавит заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Оскар - Владимир Меньшов.

Помимо конкурсной программы в рамках Уральского фестиваля предусмотрены гала-премьеры, специальные программы, программы короткого метра, ретроспективы, круглые столы. Призы будут вручены в следующих номинациях:

Гран-при

Приз за лучшую режиссуру

Приз за лучшую мужскую роль

Приз за лучшую женскую роль

Приз за лучшую операторскую работу

Приз зрительских симпатий

Приз за лучший дебют

Специальный приз жюри

Церемония закрытия фестиваля пройдет 27 сентября на сцене Уральского Государственного театра эстрады.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте мероприятия.