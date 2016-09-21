21 сент. 2016

Первый Уральский открытый фестиваль российского кино

21 сентября пройдет торжественное открытие Первого Уральского открытого фестиваля российского кино в Киноконцертном театре «Космос» (г. Екатеринбург)

Фестиваль откроется фильмом «После тебя». Представит фильм продюсер и исполнитель главной роли – Сергей Безруков.

В числе приглашённых на фестиваль российский кинорежиссёр и сценарист, лауреат двух Государственных премий РФ Николай Лебедев, известный зрителям по таким фильмам, как «Легенда № 17» и «Экипаж» В рамках Уральского открытого фестиваля российского кино будет представлена его картина «Фонограмма страсти», которая, практически, не имела проката Также зрители смогут увидеть ленту Сергея Соловьева «КЕ-ДЫ», ведутся переговоры о показе фильма по последнему сценарию Петра Тодоровского «Встреча на Эльбе». Кроме того, в рамках фестиваля предусмотрен так называемый «театральный антракт» – показ мюзиклов, снятых для экрана. В частности, речь идёт о постановке «Норд-Ост», поставленной дуэтом «Иваси» (Алексей Иващенко и Георгий Васильев).

Президент кинофестиваля - Народный артист России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России Глеб Панфилов. Жюри возглавит заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Оскар - Владимир Меньшов.

Помимо конкурсной программы в рамках Уральского фестиваля предусмотрены гала-премьеры, специальные программы, программы короткого метра, ретроспективы, круглые столы. Призы будут вручены в следующих номинациях:

  • Гран-при
  • Приз за лучшую режиссуру
  • Приз за лучшую мужскую роль
  • Приз за лучшую женскую роль
  • Приз за лучшую операторскую работу
  • Приз зрительских симпатий
  • Приз за лучший дебют
  • Специальный приз жюри

Церемония закрытия фестиваля пройдет 27 сентября на сцене Уральского Государственного театра эстрады.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте мероприятия.

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