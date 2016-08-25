X Международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»: Ольга Скепнер, Андрей Руденко, Дмитрий Забегаев, Павел Чекмаковский, Антон Горбунов, Петр Ившин

Funk, fusion

" JAZZ FUNK INDUSTRY" — поначалу являлся совместным фестивальным проектом содружества казанских и московских музыкантов. Творческий союз Андрея Руденко, Ольги Скепнер, Дмитрия Забегаева, Антона Горбунова и Петра Ившина сложился два года назад: это и совместные программы на фестивале, в концертных залах, а также клубные выступления в Москве и Казани. Год назад в проект органично влился известный джазовый гитарист Павел Чекмаковский. С новой обновленной программой (Part III) музыканты вновь выступили с большим успехом на IX Международном фестивале импровизационной музыки "JAZZ в усадьбе Сандецкого". Кроме того, летом 2015 года музыканты начали работать над записью музыки и видеоклипа на одну из авторских песен на русском языке. Благодаря этим проектам у исполнителей сложился прекрасный «ансамблевый дух», тонкое «чутье» и видение музыкальных произведений, которое довольно высоко было оценено критиками. В программе нового сезона (Part IV) вы услышите авторские произведения Андрея Руденко, Павла Чекмаковского, Антона Горбунова и Ольги Скепнер.

Ольга Скепнер — джазовая вокалистка, музыковед, кандидат искусствоведения, директор продюсерского центра «Art Of Jazz Company», музыкальный директор фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого», организатор в Казани фестиваля французского джаза "Le Jazz".

Андрей Руденко — пианист, композитор, лидер "RUDEN JAZZ BAND". В 1992—1997 годах обучался по классу фортепиано в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В 1999—2001 музыкант проходил стажировку за рубежом — в Ирландской королевской академии. В 2000-м становится лауреатом международного конкурса в Испании. В 2006 году прошел стажировку в США по программе «Открытый мир» ("Open World").



Имя Павла Чекмаковского на сегодняшний день известно каждому любителю джазовой музыки. В области джазовой гитары оно, бесспорно, является брэндом. Его творческая карьера началась с 90-х годов.



Дмитрий Забегаев — саксофонист (сопрано- и тенор-саксофон), ведущий солист Государственного филармонического джазового оркестра РТ. Закончил Государственную классическую академию им. Маймонида. Участник многочисленных проектов с отечественными и зарубежными музыкантами.

Антон Горбунов — российский бас-гитарист, композитор и педагог. В период с 1996—2001 сотрудничал с самыми разноплановыми исполнителями и группами, в том числе в составе коллектива «альтернативной поп-певицы» Линды.

Петр Ившин — молодой, талантливый барабанщик, джазовая карьера которого начиналась под руководством Петра Петрухина, создателя одной из лучших программ детского джазового образования в Москве. Его первым крупным событием был успех на джаз-фестивале в Санта-Барбаре, США в 1999 году. Потом Ившин играл в различных биг-бэндах и ансамблях очень высокого уровня (достаточно назвать ансамбли под управлением Анатолия Кролла и Игоря Бриля). Было множество концертов, удачных выступлений на конкурсах, джаз-фестивалях в Москве, Донецке, Ростов-на-Дону, Перми, Екатеринбурге, Сочи, Израиле, Турции, Болгарии и т.д.

Состав коллектива:

Ольга Скепнер — вокал

Дмитрий Забегаев — сопрано-саксофон, тенор-саксофон

Павел Чекмаковский — гитара

Андрей Руденко — фортепиано

Антон Горбунов — бас-гитара

Петр Ившин — барабаны

Узнать подробнее о концерте и купить билет можно на официальном сайте фестиваля.

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