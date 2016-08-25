X Международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»: Jake Pisaq & Антон Горбунов

Jake Pisaq (Евгений Писак, Израиль) — композитор и мыслитель с необычайным полифоническим видением и тонким вкусом, хорошо знаком многим ценителям гитарной музыки. В России – по сольным классическим концертам в филармониях, по екатеринбургской арт-фьюжн группе «Доктор Фауст» и сейшнам с легендарными рокерами 80-х. В Израиле – по множеству самых разноплановых перформансов – от этнических до театральных, а еще – по выступлениям на джазовых фестивалях, где он играл с такими корифеями как Ганелин, Бутман, и получал восторженные отзывы критиков. В Европе – по проекту магической музыки. В Японии – по участию в программе всемирно известного лейбла "Blue Note".

Евгений Писак – гораздо больше, чем виртуозный гитарист, и не потому, что в его арсенале и бас, и банджо, и клавишные и даже ритуальный еврейский рог — шофар.



Антон Горбунов (Москва) — российский бас-гитарист, композитор и педагог.



Узнать подробнее о концерте и купить билет можно на официальном сайте фестиваля.

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