X Международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»: Энвер Измайлов & Manuk Ghazaryan Band

Энвер Измайлов — гитарист, виртуоз, композитор, народный артист Украины. Родился в 1955 году в Фергане, окончил местное училище искусств по классу фагота, играть на электрогитаре (сначала рок-музыку) стал самостоятельно и затем самостоятельно изобрел тэппинг — прием игры, при котором пальцы обеих рук лежат на грифе гитары, как на клавиатуре, и звук извлекается быстрым прижатием струн, а не ударом или щипком по ним. В 80-е годы участвовал в джаз-рок группе «Сато», выступал на всесоюзных фестивалях.

Пианист Манук Казарян – лидер проекта Manuk Gazaryan Band, чья концертная деятельность началась в 2005 году. Музыканты бэнда – участники фестивалей во Франции, Германии, Нидерландах, «Кавказ-джаз фестиваля», а также концертов в Никосии (Кипр), Бейруте (Ливан) и т.д. В 2009 г. коллектив стал победителем международного Bucharest Jazz Competiton в Румынии, а в прошлом году – финалистом конкурса молодых исполнителей «Усадьба Джаз-2013». С 2011 года Manuk Gazaryan Band работает в Москве, его стиль – сочетание армянской этнической музыки с элементами джаз-фьюжн.

Состав коллектива:

Манук Казарян — фортепиано, клавиши

Гайк Григорян — духовые инструменты

Даниил Федоров — саксофон

Антон Горбунов — бас-гитара

Давид Сагамонянц — барабаны

Узнать подробнее о концерте и купить билет можно на официальном сайте фестиваля.

12+