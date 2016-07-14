X Международный фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": Аркадий Шилклопер & Квартет (Германия — Россия)

Импровизационная и интуитивная музыка, этноджаз, фолк-джаз, live-электроника, вокальная «акробатика»
Легендарный музыкант-мультиинструменталист – Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог): валторнист, флюгельгорнист, исполнитель на многих народных духовых инструментах (альпийский рог, охотничий рог, корно ди каччио). Виртуоз, добившийся успеха, как в академической музыке, так и в джазе.
Шилклопер может быть признан среди российских музыкантов рекордсменом по количеству выступлений на отечественных и зарубежных фестивалях. Российские критики несколько раз выбирали его «музыкантом года»! В 1994 году присоединился к группе "Paco Libre" (инструментальный состав – валторна, фортепиано, скрипка и контрабас). В начале XXI века переехал в Германию (Вупперталь) и продолжил выступления с европейскими музыкантами и оркестрами.
Вместе с Аркадием Шилклопером выступят замечательные музыканты: Аркадий "FreeMan" Кириченко, Игорь Иванушкин и Петр Ившин. На юбилейном X-м фестивале Аркадий представит две своих программы: "HORNOLOGY" и «НЕПРИТВОРНЫЕ РОССКАЗНИ».
«HORNOLOGY» — это деликатное и органичное соединение элементов академического наследия с фольклором разных народов, импровизационной музыки с традициями и новациями духового искусства, акустического звучания с live — электроникой.
« НЕПРИТВОРНЫЕ РОССКАЗНИ»
Рождение музыки обычно происходит втайне от слушателя. Создавая новое творение, композитор остаётся наедине с собой, а нам впоследствии приходится лишь догадываться, как протекали его «муки творчества». Но на концертах квартета Аркадия Шилклопера всё происходит иначе. Музыка рождается здесь и сейчас. В этот вечер на сцену выйдут единомышленники, говорящие на одном языке и понимающие друг друга с полуслова. Присутствующие станут свидетелями настоящего чуда. А может быть даже и его сотворцами. Ведь неизвестно, что или кто послужит источником вдохновения для музыкантов.
Состав коллектива:
Аркадий Шилклопер — валторна, альпийский рог, corno da caccia
Аркадий Кириченко (Freeman) — вокал, вокальная акробатика
Игорь Иванушкин — контрабас
Петр Ившин — барабаны
Узнать подробнее о концерте можно на официальном сайте фестиваля.
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