Международная конференция «Логистика будущего в России: Эффективные решения для склада»

16 июня 2016 г., в четверг, в Москве пройдет международная конференция «Логистика будущего в России: Эффективные решения для склада». Мероприятие состоится в центре столицы, на площадке БЦ «Японский дом» (Саввинская набережная, д.15, м. Киевская, г. Москва). Время: 10.00 – 17.00.

Деловая программа:



АЛЕКСАНДР ПЕРФИЛЬЕВ , партнер, директор по складской и индустриальной недвижимости ILM, Russia&CIS

СЕРГЕЙ КАРТАВЫХ , исполнительный директор компании «First Logistik»

ДЕНИС СУМЕЛЕВ , исполнительный директор «Ай Ти Скан»

АНДРЕЙ БЕЛИНСКИЙ , директор по продажам «ССИ Шефер»

РАИС АБДУЛЛИН , региональный менеджер Kardex Remstar Россия

МАКСИМ ЗАГОРУЙКО , директор по работе с ключевыми клиентами департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank

ВИКТОРИЯ ГРОБУШКИНА , глава представительства компании «TSC»

ИРИНА ЛУКАШОВА , менеджер по работе с ключевыми клиентами Datalogic

СЕРГЕЙ ЗАСЫПКИН, менеджер отдела продаж компании «ФАБС Логистик»

Темы для обсуждения:

Обзор рынка оптовой торговли, логистических потоков, складского хозяйства

Векторы логистических потоков

Автоматизированные системы складирования и хранения

Сокращение издержек

Упаковка и складские системы

Взаимодействие складской недвижимости с ритейлом и производственными компаниями

Как оптимизировать пользование складами: примеры удачных решений

Операционные платежи: open book или fix – по какой схеме выгоднее платить?

Методы оптимизации затрат на логистику во времена кризиса

Решения актуальных проблем при хранении товара

Инновации

Аудитория конференции – логистические компании, производственные компании, ритейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, руководители и специалисты различных подразделений логистических, транспортных, производственных и торговых компаний, обслуживание ваши склады, собственники компаний, инвесторы.

Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение.

ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка (см. аудитория) при условии регистрации. Для этого необходимо просто сообщить Ваше ФИО, должность и компанию на an@ekbpromo.ru



План конференций «Логистика будущего: Эффективные решения» на 2016 год:

1 6 Июня - Москва

06 сентября - Самара

15 сентября - Краснодар

05 октябрь - Екатеринбург

19 октябрь – Владивосток

08 ноября - Форум Транспорт Урала

11 ноября - Казань

06 декабря 2016 – Казахстан

Контакты организаторов:

Анна Нелюбина

Тел:.+79221887707, +79028757132

e-mail: info@ekbpromo.ru

http://www.ekbpromo.ru