16 июня 2016 г., в четверг, в Москве пройдет международная конференция «Логистика будущего в России: Эффективные решения для склада». Мероприятие состоится в центре столицы, на площадке БЦ «Японский дом» (Саввинская набережная, д.15, м. Киевская, г. Москва). Время: 10.00 – 17.00.
Деловая программа:
Темы для обсуждения:
Аудитория конференции – логистические компании, производственные компании, ритейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, руководители и специалисты различных подразделений логистических, транспортных, производственных и торговых компаний, обслуживание ваши склады, собственники компаний, инвесторы.
Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение.
ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка (см. аудитория) при условии регистрации. Для этого необходимо просто сообщить Ваше ФИО, должность и компанию на an@ekbpromo.ru
План конференций «Логистика будущего: Эффективные решения» на 2016 год:
Контакты организаторов:
Анна Нелюбина
Тел:.+79221887707, +79028757132
e-mail: info@ekbpromo.ru
http://www.ekbpromo.ru
Анна Нелюбина
Тел:.+79221887707, +79028757132
e-mail info@ekbpromo.ru
http://www.ekbpromo.ru
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