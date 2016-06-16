16 июня 2016

Международная конференция «Логистика будущего в России: Эффективные решения для склада»

16 июня 2016 г., в четверг, в Москве пройдет международная конференция «Логистика будущего в России: Эффективные решения для склада». Мероприятие состоится в центре столицы, на площадке БЦ «Японский дом» (Саввинская набережная, д.15, м. Киевская, г. Москва). Время: 10.00 – 17.00.

Деловая программа:

  • АЛЕКСАНДР ПЕРФИЛЬЕВ, партнер, директор по складской и индустриальной недвижимости ILM, Russia&CIS
  • СЕРГЕЙ КАРТАВЫХ, исполнительный директор компании «First Logistik»
  • ДЕНИС СУМЕЛЕВ, исполнительный директор «Ай Ти Скан»
  • АНДРЕЙ БЕЛИНСКИЙ, директор по продажам «ССИ Шефер»
  • РАИС АБДУЛЛИН, региональный менеджер Kardex Remstar Россия
  • МАКСИМ ЗАГОРУЙКО, директор по работе с ключевыми клиентами департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank
  • ВИКТОРИЯ ГРОБУШКИНА, глава представительства компании «TSC»
  • ИРИНА ЛУКАШОВА, менеджер по работе с ключевыми клиентами Datalogic
  • СЕРГЕЙ ЗАСЫПКИН, менеджер отдела продаж компании «ФАБС Логистик»

Темы для обсуждения:

  • Обзор рынка оптовой торговли, логистических потоков, складского хозяйства
  • Векторы логистических потоков
  • Автоматизированные системы складирования и хранения
  • Сокращение издержек
  • Упаковка и складские системы
  • Взаимодействие складской недвижимости с ритейлом и производственными компаниями
  • Как оптимизировать пользование складами: примеры удачных решений
  • Операционные платежи: open book или fix – по какой схеме выгоднее платить?
  • Методы оптимизации затрат на логистику во времена кризиса
  • Решения актуальных проблем при хранении товара
  • Инновации

Аудитория конференции – логистические компании, производственные компании, ритейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, руководители и специалисты различных подразделений логистических, транспортных, производственных и торговых компаний, обслуживание ваши склады, собственники компаний, инвесторы.

Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение.

ВХОД СВОБОДНЫЙ для профильных игроков рынка (см. аудитория) при условии регистрации. Для этого необходимо просто сообщить Ваше ФИО, должность и компанию на an@ekbpromo.ru

План конференций «Логистика будущего: Эффективные решения» на 2016 год:

  • 16 Июня - Москва
  • 06 сентября - Самара
  • 15 сентября - Краснодар
  • 05 октябрь - Екатеринбург
  • 19 октябрь – Владивосток
  • 08 ноября - Форум Транспорт Урала
  • 11 ноября - Казань
  • 06 декабря 2016 – Казахстан

Контакты организаторов:

Анна Нелюбина

Тел:.+79221887707, +79028757132
e-mail: info@ekbpromo.ru
http://www.ekbpromo.ru

Контакты

Анна Нелюбина

Тел:.+79221887707, +79028757132
e-mail info@ekbpromo.ru
http://www.ekbpromo.ru

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия