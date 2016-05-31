31 мая 2016

Бизнес-бранч «Кто главный: тенденции развития рынка дизайна интерьера»

Бизнес-бранч «Кто главный: тенденции развития рынка дизайна интерьера»

31 мая интернет-газета «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Кто главный: тенденции развития рынка дизайна интерьера».

Тезисы встречи:

  • Как меняется спрос на услуги дизайна
  • Кто определяет интерьерную моду: слово за ритейлерами или дизайнерами
  • Сколько стоит интерьер с индивидуальным подходом в Казани

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия: Информационный партнер:

Контакты

pr@realnoevremya.ru

тел. 222-90-72

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