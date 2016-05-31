Бизнес-бранч «Кто главный: тенденции развития рынка дизайна интерьера»

31 мая интернет-газета «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Кто главный: тенденции развития рынка дизайна интерьера».
Тезисы встречи:
Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru
Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru
Официальная площадка мероприятия: Информационный партнер:
pr@realnoevremya.ru
тел. 222-90-72
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.