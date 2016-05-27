Сабантуй для предпринимателей 2016 (Набережные Челны)

27 мая на территории базы отдыха «Райский Берег» пройдет «Сабантуй для предпринимателей». На праздник приглашаются предприниматели города со своими семьями и коллективами.

Мероприятие проводится Администрацией города совместно с Торгово-промышленной палатой города Набережные Челны и региона «Закамье».



Для участников - развлекательная программа, выступление творческих коллективов города, организация тематических площадок: детской, спортивной, зоны по турнирам на квадроциклах, рыбной ловле, барбекю, а также другие захватывающие дух соревнования.

Смогут предприниматели сразиться и в национальной борьбе «Куреш». Для победителей – грамоты и ценные призы.

На территории базы будет организована выездная торговля от лучших кафе и ресторанов города, в том числе и ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Для участников предоставляется возможность бронирования гостевых домов и беседок.

Все заявки на участие в мероприятиях и на бронирование домов принимаются до 20 мая: 8(8552) 57-38-12, 8-965-621-46-07, evgenia@tppzkam.ru. Контактное лицо: специалист по выставочно-ярмарочной деятельности Андреева Евгения.

Начало: 14.00



Схема проезда:









