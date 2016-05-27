27 мая 2016

Сабантуй для предпринимателей 2016 (Набережные Челны)

Сабантуй для предпринимателей 2016 (Набережные Челны)

27 мая на территории базы отдыха «Райский Берег» пройдет «Сабантуй для предпринимателей». На праздник приглашаются предприниматели города со своими семьями и коллективами.

Мероприятие проводится Администрацией города совместно с Торгово-промышленной палатой города Набережные Челны и региона «Закамье».

Для участников - развлекательная программа, выступление творческих коллективов города, организация тематических площадок: детской, спортивной, зоны по турнирам на квадроциклах, рыбной ловле, барбекю, а также другие захватывающие дух соревнования.

Смогут предприниматели сразиться и в национальной борьбе «Куреш». Для победителей – грамоты и ценные призы.

На территории базы будет организована выездная торговля от лучших кафе и ресторанов города, в том числе и ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Для участников предоставляется возможность бронирования гостевых домов и беседок.

Все заявки на участие в мероприятиях и на бронирование домов принимаются до 20 мая: 8(8552) 57-38-12, 8-965-621-46-07, evgenia@tppzkam.ru. Контактное лицо: специалист по выставочно-ярмарочной деятельности Андреева Евгения.

Начало: 14.00

Схема проезда:




Контакты

Все заявки на участие в мероприятиях и на бронирование домов принимаются до 20 мая: 8(8552) 57-38-12, 8-965-621-46-07, evgenia@tppzkam.ru. Контактное лицо: специалист по выставочно-ярмарочной деятельности Андреева Евгения.

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