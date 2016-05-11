11 мая 2016

Эсмеральда - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Эсмеральда - XXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Премьера

Музыка Цезарь Пуни, Риккардо Дриго

Балет в 2 действиях (12+)

Хореограф-постановщик – Андрей Петров
В спектакле использованы фрагменты хореографии Жюля Перро, Мариуса Петипа и Агриппины Вагановой

  • Либретто - Андрей Петров (по сценарию Жюля Перро и роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»)
  • Музыкальная редакция и оркестровка - Владимир КачесовХудожник - сценограф – Григорий Белов
  • Художник по костюмам – Ольга Полянская
  • Ассистент хореографа-постановщика – Валерий Рыжов

ПОСТАНОВКА 2016 ГОДА

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