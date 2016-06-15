Семинар-практикум «Кайдзен-производство» от спикера из Японии

Спикер из Японии — YO KOJI, международный консультант-эксперт в области Кайдзен-производство. Имеет опыт работы в Японии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Индонезии, Эксперт Ассоциации развития внешней торговли.

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы:

Философия KAIZEN

Принципы японского менеджмента

Основная идея контроля качества и производства

Инструменты KAIZEN Лекция будет с участием переводчика

На этом семинаре, используя в качестве учебного материала традиционную японскую игру оригами, научимся находить проблемы в рабочих операциях, обдумывать меры по улучшениям, моделировать процесс выбора шагов по кайдзену, поймем, как нужно смотреть, чтобы видеть проблему. Мы также поговорим о направлении улучшений.

В ходе семинара-практикума:



Потренируемся находить места, где необходим кайдзен и обсудим меры по улучшениям. При этом мы еще раз уточним, для каких целей нужен кайдзен.

Потренируемся находить производственные потери или несбалансированные движения и избавляться от них. Чтобы совместить скорость и качество.

Перестроим производственный процесс так, чтобы избавиться от потерь и добиться эффективности. Обсудим в группах, сравним результаты.

Рассмотрим 7 видов потерь, ECRS (сократить, сочетать, реорганизовать, упростить), принцип экономии трудовых движений.