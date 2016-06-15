Семинар-практикум «Кайдзен-производство» от спикера из Японии

Спикер из Японии — YO KOJI, международный консультант-эксперт в области Кайдзен-производство. Имеет опыт работы в Японии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Индонезии, Эксперт Ассоциации развития внешней торговли.
В ходе семинара будут рассмотрены вопросы:
На этом семинаре, используя в качестве учебного материала традиционную японскую игру оригами, научимся находить проблемы в рабочих операциях, обдумывать меры по улучшениям, моделировать процесс выбора шагов по кайдзену, поймем, как нужно смотреть, чтобы видеть проблему. Мы также поговорим о направлении улучшений.
В ходе семинара-практикума:
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