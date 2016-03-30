30 марта 2016

Online-конференция с генеральным директором ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ"

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30 марта в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Яков Геллер, генеральный директор ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ".

Тезисы к обсуждению:

  • Рынок госзаказа Татарстана: какая часть торгуется на электронных аукционах ЭТИС
  • Удалось ли МСБ интегрироваться в электронную систему госзаказа Татарстана
  • Биржа строительных материалов: кто и что продает

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