VII ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2016»

25 марта Компания «Ремарк» и Фонд «Республиканский Центр маркетинговых исследований, консалтинга и обучения» (г. Казань) совместно с компанией «B2B basis» (г. Москва) при поддержке мэрии г. Казани проводят VII всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2016» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний.

Конференция ориентирована на малый и средний бизнес в сфере B2B и решает злободневные проблемы именно этой категории бизнесменов. Представители предприятий, работающих в сфере розницы или FMCG, также получат множество практических инструментов и идей для применения.



Традиционно в конференции примут участие online слушатели из 20 городов России и СНГ. В Казани конференция пройдет с включением наиболее интересных докладов в режиме online-трансляции из Москвы (выступления Игоря Манна, Александра Левитаса, Глеба Архангельского, Дмитрия Ткаченко и др.). Кроме этого в Казани для вас выступят ведущие спикеры республиканского уровня, которые поделятся своими последними разработками по увеличению продаж и маркетингу.

На VII конференции будут рассмотрены важные темы для повышения эффективности работы компаний:

Лучшие инструменты маркетинга без бюджета, Игорь Манн;

7 способов повысить стоимость бизнеса, и почему это жизненно важно для предпринимателя, Глеб Архангельский

Холодные звонки: как повысить эффективность, Дмитрий Ткаченко;

Как создавать конкурентные преимущества и УТП, Ия Имшинецкая;

Как убрать «холод» из холодных звонков – секретные маркетинговые технологии двойного назначения, Ильдар Галеев

Почему менеджеры по продажам не выполняют планы по продажам на 100%, Александр Некрасов

Стратегический маркетинг. Возвращаясь к истокам, Вадим Галеев.

Драйв в продажах, Сергей Азимов

Ознакомиться с подробной программой мероприятия, полным списком спикеров и отзывами участников можно на официальном сайте конференции:

www.conf16.ru.