VII ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2016»

25 марта Компания «Ремарк» и Фонд «Республиканский Центр маркетинговых исследований, консалтинга и обучения» (г. Казань) совместно с компанией «B2B basis» (г. Москва) при поддержке мэрии г. Казани проводят VII всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2016» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний.
Конференция ориентирована на малый и средний бизнес в сфере B2B и решает злободневные проблемы именно этой категории бизнесменов. Представители предприятий, работающих в сфере розницы или FMCG, также получат множество практических инструментов и идей для применения.
Традиционно в конференции примут участие online слушатели из 20 городов России и СНГ. В Казани конференция пройдет с включением наиболее интересных докладов в режиме online-трансляции из Москвы (выступления Игоря Манна, Александра Левитаса, Глеба Архангельского, Дмитрия Ткаченко и др.). Кроме этого в Казани для вас выступят ведущие спикеры республиканского уровня, которые поделятся своими последними разработками по увеличению продаж и маркетингу.
На VII конференции будут рассмотрены важные темы для повышения эффективности работы компаний:
Ознакомиться с подробной программой мероприятия, полным списком спикеров и отзывами участников можно на официальном сайте конференции:
www.conf16.ru.
Место проведения: конференц-зал отеля "Гранд Отель Казань"
Телефон для справок +7 (843) 292-73-83
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