Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS)

«Собственная Торговая Марка» (IPLS) - единственная площадка для встречи представителей контрактного производства с заказчиками СТМ на территории России и СНГ. 22 и 23 марта IPLS в третий раз откроет свои двери для всего бизнес-сообщества (Крокус Экспо, Москва).

Выставка IPLS является удобным бизнес-пространством для двух заинтересованных сторон: производители смогут продемонстрировать свои товары, а ритейлеры – найти подходящего поставщика, что вкупе дает возможность ознакомиться с новыми линейками СТМ, уловить тенденции, узнать ответы на актуальные вопросы отрасли, а также заключить новые контракты.



IPLS – зеркало рынка

На одной площадке соберутся как лидеры рынка, так и молодые компании. 120 производителей из 17 стран мира представят более 21 сектора продовольственных и непродовольственных товаров.

Основными экспонентами выставки станут отечественные производители, которые представляют более 70% от общего количества участников.



Экономические изменения текущего времени не стали помехой для участия международных представителей из таких стран, как Беларусь, Болгария, Италия, Франция, Дания, Финляндия, Германия, Тайвань, Словакия, Индия, Польша, Чехия, Израиль, Китай, Сербия, Шри-Ланка.



Как показывают опросы (IPLS 2015) - 88% посетителей принимают решения о закупке товаров СТМ именно на выставке. Основными заказчиками СТМ является сетевой ритейл, представители которых ежегодно посещают мероприятие: Ашан, X5 Retail Group, Дикси, Leroy Merlin, Метро Кэш энд Кэрри, Аптечная сеть «Ригла», SPAR, Брусничка, Санги Стиль, НТС, 7 дней, GREEN, О'кей, ОБИ, Fix Price, Азбука Вкуса, Л'Этуаль, Магнолия, Лента и другие.



Параллельная программа выставки по традиции позволит узнать ответы на актуальные вопросы отрасли, а также получить профессиональные знания и навыки из первых рук, задать вопросы экспертам рынка и получить бесценный опыт управления собственными торговыми марками, оценить новинки индустрии и принять участие в выборе победителя среди розничных сетей в представленных номинациях.



Форум призван стать центральным событием на рынке СТМ, представляя собой отечественную экспертную площадку по разработке антикризисных программ, стратегий развития СТМ, структуры спроса на рынке СТМ в новых экономических условиях.



Деловая программа выставки IPLS отображает ее интеллектуальную значимость, как для бизнеса, так и для современных продуктов и практик. Она также предполагает активное обсуждение и заключение сделок на организованных встречах заказчика с поставщиком.



Впервые в рамках выставки пройдет единственная в своем роде экспозиция собственных торговых марок розничных сетей Private Label Gallery. Участниками галереи станут 22 розничные сети различного формата, аптеки и онлайн ритейлеры: Дикси, SPAR, АЛЬПАРИ, METRO Cash & Carry, Новые торговые системы, Обувь России, О'кей, Стройдепо, Улыбка Радуги, Леруа Мерлен, БИЛЛА, Виктория, OZON, Детский мир, Уютерра, Лента, Ригла, Азбука Вкуса, АШАН, Доктор Столетов, Семь+Я, Монетка.



Помимо этого образовательную программу выставки IPLS характеризует ее практический импульс для рынка контрактного производства и СТМ, чем является международная премия PRIVATE LABEL AWARDS. Премия является индикатором развития индустрии контрактного производства и СТМ. Мероприятие предназначено для награждения розничных сетей и производителей товаров СТМ, обладающих высокими показателями качества, конкурентоспособностью, а также демонстрирующих инновационный подход к разработке товара СТМ, его упаковки и к продвижению.



С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте.