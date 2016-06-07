Премия Рекорды Рынка Недвижимости 2016

7 июня 2016 года уже в седьмой раз пройдет вручение ежегодной международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2016». Премия проходит при поддержке Правительства РФ, Российского Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО, Правительства Москвы и Московской области. Церемония награждения и гала-ужин премии ежегодно становятся знаковым местом встречи власти и бизнеса, где гости церемонии могут лично познакомиться и пообщаться с представителями государственных структур. По традиции, вести церемонию награждения будет известная телеведущая и светская львица – Ксения Собчак! Яркое событие года станет главным местом встречи более 500 Топ-менеджеров.

Бесплатное участие в ежегодной международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2016» - это возможность стать частью мегамасштабной рекламной кампании, повысить свою узнаваемость и укрепить репутацию надежного застройщика и риэлтерского агентства. Премия рекламируется на ТВ, радио, наружной рекламе, в Интернете, социальных сетях, специализированных и деловых печатных изданиях, ежегодном путеводителе журнала «Forbes», по всем каналам Издательского дома «Коммерсантъ», проводятся акции в сети супермаркетов «Азбука вкуса», на сайте бесплатных объявлений Avito.ru, Yandex direct и др.

Бесплатный прием заявок – с 1 декабря 2015 года по 13 мая 2016 года.

БЕСПЛАТНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ



Узнайте о специальных инструментах премии на сайте RECORDI.RU, которые помогут Вам выделить свои объекты на фоне конкурентов, получить моментальную обратную связь от потребителей и активизировать продажи!!! Ознакомьтесь с эффективными инструментами для получения Выстрела продаж. Станьте номер 1 на рынке недвижимости. Победите и докажите, Ваш объект - лучший.

«Рекорды рынка недвижимости» - самая первая премия, появившаяся на рынке 22 апреля 2010 года, ставшая почетной и престижной наградой по недвижимости, каждый год собирающая рекордное количество номинантов, объектов и гостей. В 2016 году премия пройдет уже в седьмой раз. Среди членов жюри и почетных гостей мероприятия: М.Ш. Хуснуллин, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, В.В. Гордиенко, Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, Г.В. Дёгтев, Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, а так же Топ-менеджмент крупнейших компаний рынка и представители авторитетных СМИ.

Официальный сайт премии

Организатор премии