09 февр. 2016

ТОП-клуб: "Креативное лидерство в XXI веке"

В ходе встречи вы узнаете:

  • Практическую модель управленческих решений;
  • Влияние психического развития на успешность в бизнесе;
  • Духовность человека и ее влияние на современное бизнес-сообщество;
  • Стратегия взаимного выигрыша и её отличие от конкуренции;
  • Ответы на все интересующие вопросы;
  • Рекомендации и практические механизмы ведения бизнеса.

Спикер: Сагидуллин Рафаиль Набиуллович

  • Совладелец сети заправочных станций Форт-Римэкс;
  • Предпринимательский стаж 22 года;
  • Собственник бизнеса;
  • Модератор бизнес-процессов;
  • Бизнес-тренер и коуч личной эффективности;
  • Консультативный член Объединенной Профессиональной Психотерапевтической Лиги с 2015 года;
  • Представитель EMDR в РТ.

Опыт:

  • Создание бизнесов;
  • Выработка креативной идеи;
  • Разработка программ стимулирования сотрудников и корпоративной культуры;
  • Владеет методикой сенсорного брендинга.

Образование

  • Московский Горный Институт — горный инженер технолог;
  • Дополнительно курсы управления персоналом;
  • Курс «Сенсорный брендинг» Мартина Линдстрома.

Место проведения: г. Казань, ул, Фатыха Амирхана, 1а

Регистрация на странице мероприятия.

Контакты

Место проведения: г. Казань, ул, Фатыха Амирхана, 1а

Регистрация на странице мероприятия.

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