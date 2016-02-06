МЦДО-ЛИНК приглашает 6 февраля в 10:00 на семинар "Как ставить реальные цели и контролировать их достижение".
Семинар позволит ответить на актуальные вопросы:
Семинар будет Вам полезен, если Вы руководитель и Вам не хватает практических знаний для управления.
Ведущий – тьютор МЦДО - ЛИНК с многолетним стажем обучения руководителей: Гульнара Исмагилова
Психолог, Бизнес-тренер, консультант по управлению человеческими ресурсами
Свыше 10 лет в качестве директора по управлению человеческими ресурсами в западных и Российских компаниях
Бизнес-консультирование: «Роста групп», Аптеки 36,6, «Кориб», «Зенит», ТД «Акульчев», Сеть гипермаркетов «Эссен», ТД «Махеевъ», ОАО «Аромат», РКБ-2, «Навек», ОАО «Вертолеты России» Казанский вертолетный завод
Место проведения: г. Казань, пр. Ибрагимова, 58, «Бизнес-Центр на Ибрагимова», оф. 605
Время: 10:00 - 18:00
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