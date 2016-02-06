Семинар "Как ставить реальные цели и контролировать их достижение"

МЦДО-ЛИНК приглашает 6 февраля в 10:00 на семинар "Как ставить реальные цели и контролировать их достижение".

Семинар позволит ответить на актуальные вопросы:

Как сформулировать цель, чтобы она достигалась?

Что делать, если план не выполняется?

Как высвободить время для решения других задач с помощью делегирования функций подчиненным?

Как правильно передать часть функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения конкретных целей организации?

Семинар будет Вам полезен, если Вы руководитель и Вам не хватает практических знаний для управления.

Ведущий – тьютор МЦДО - ЛИНК с многолетним стажем обучения руководителей: Гульнара Исмагилова

Психолог, Бизнес-тренер, консультант по управлению человеческими ресурсами

Свыше 10 лет в качестве директора по управлению человеческими ресурсами в западных и Российских компаниях

Бизнес-консультирование: «Роста групп», Аптеки 36,6, «Кориб», «Зенит», ТД «Акульчев», Сеть гипермаркетов «Эссен», ТД «Махеевъ», ОАО «Аромат», РКБ-2, «Навек», ОАО «Вертолеты России» Казанский вертолетный завод

Место проведения: г. Казань, пр. Ибрагимова, 58, «Бизнес-Центр на Ибрагимова», оф. 605

Время: 10:00 - 18:00

Зарегистрироваться на сайте или по телефону (843) 518-81-77