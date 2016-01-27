27 янв. 2016

Бизнес-практикум «Эффективное интернет-продвижение с точки зрения владельцев бизнеса»

Бизнес-практикум «Эффективное интернет-продвижение с точки зрения владельцев бизнеса»

27 января интернет-газета «Реальное время» проводит бизнес-практикум основателя крупнейшего в Европе центра обучения специалистов по интернет-продвижению, автора книги бестселлера «Лидогенерация. Клиентов много не бывает» Рустама Назипова.

В ходе обучения Рустам расскажет:

  • Какие способы интернет-продвижения на самом деле эффективны, а какими не стоит пользоваться ни в коем случае
  • От чего на самом деле зависит ROI от интернет-продвижения
  • Почему 99% подрядчиков интернет-продвижения обманывают своих заказчиков и как этого избежать
  • Разбор ситуаций и сайтов участников, ответы на вопросы
Участие в мероприятии по приглашению редакции.

Официальная площадка мероприятия:


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