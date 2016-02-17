VI ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов «Автомобильный рынок России: итоги и прогнозы»

17 февраля 2015 года в Москве в конференц-залах отеля «Москва Марриотт Ройал Аврора», пройдет VI ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов «АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы», организованная аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и порталом AutoMarketolog.ru. Традиционно будут подведены итоги конкурса среди аналитиков на самый точный прогноз авторынка.

Кроме того, в рамках конференции пройдет специальное мероприятие: Подведение итогов и церемония награждения победителей 2015 года по результатам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value) - 2016».

Ведущие аналитики и эксперты представят здесь свое видение по следующим темам: меры, предлагаемые правительством для поддержки авторынка в 2016 году; тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок; как изменились потребительские настроения в условиях кризиса за 2015 год и другие – подробнее на сайте.

В качестве спикеров и экспертов конференции подтвердили свое участие: Оскар Ахмедов (председатель правления CarOperator Group); Владимир Мирошников (директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити»); Артем Архипов (начальник управления макроэкономического анализа и исследований Юникредит Банк), Данил Пивоваров, (руководитель департамента по продаже подержанных автомобилей Ауди Россия). Полный список спикеров и экспертов - на сайте.

В чем главные отличия итоговой конференции от предыдущих?

Закрытый круглый стол для представителей рынка коммерческих автомобилей.

Каждый участник конференции получает:

Печатное издание - Дайджест ключевых цифр от АВТОСТАТ, где собраны цифры и факты различных сегментов автомобильного бизнеса России в 2015 году (36 стр.).

скидку 35% на приобретение исследования «Рынок легковых / коммерческих автомобилей. Итоги 2015 года, тенденции и перспективы» (дата выхода - 02.2016)

возможность узнать о текущих тенденциях макроэкономики и познакомиться с мнением экспертов-экономистов и лидеров рынка;

возможность соотнести свое видение рынка, итогов за 2015 год, перспектив на 2016 год с мнением других игроков авторынка, специалистов, экспертов;

возможность познакомиться с коллегами из регионов России.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.