17 февраля 2015 года в Москве в конференц-залах отеля «Москва Марриотт Ройал Аврора», пройдет VI ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов «АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: итоги и прогнозы», организованная аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и порталом AutoMarketolog.ru. Традиционно будут подведены итоги конкурса среди аналитиков на самый точный прогноз авторынка.
Кроме того, в рамках конференции пройдет специальное мероприятие: Подведение итогов и церемония награждения победителей 2015 года по результатам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value) - 2016».
Ведущие аналитики и эксперты представят здесь свое видение по следующим темам: меры, предлагаемые правительством для поддержки авторынка в 2016 году; тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок; как изменились потребительские настроения в условиях кризиса за 2015 год и другие – подробнее на сайте.
В качестве спикеров и экспертов конференции подтвердили свое участие: Оскар Ахмедов (председатель правления CarOperator Group); Владимир Мирошников (директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити»); Артем Архипов (начальник управления макроэкономического анализа и исследований Юникредит Банк), Данил Пивоваров, (руководитель департамента по продаже подержанных автомобилей Ауди Россия). Полный список спикеров и экспертов - на сайте.
В чем главные отличия итоговой конференции от предыдущих?
Закрытый круглый стол для представителей рынка коммерческих автомобилей.
Каждый участник конференции получает:
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
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