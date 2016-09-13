II международная специализированная выставка «Импортозамещение»

С 13 по 15 сентября 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 2-я международная специализированная выставка «Импортозамещение».
Мероприятие проводится при официальной поддержке Правительства РФ, Минппромторга России, Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других правительственных организаций (поручение Правительства РФ – П9 – 57/983 от 24.11.2015).
Цель проекта – содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении Федеральному собранию относительно программы импортозамещения (04.12.2014).
Первые лица государства, посетившие международную специализированную выставку «Импортозамещение 2015», высоко оценили представленные на экспозиции образцы импортозамещающей продукции, уровень организации мероприятия и его конгрессную программу.
Предполагаемая площадь экспозиции международной специализированной выставки «Импортозамещение 2016» – 26000 кв. м.
На выставке планируется продемонстрировать дальнейшее развитие потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применение в различных отраслях российской экономики и продвижение на международный рынок.
«Импортозамещение 2016» станет площадкой для взаимовыгодного делового партнёрства Производителя и Потребителя.
В конгрессной программе выставки примут участие представители Правительства Российской Федерации, руководители регионов, государственных корпораций и организаций, которые поделятся опытом по достижению конкретных результатов в области импортозамещения.
Многие регионы России, предприятия, организации и ведомства, занимающиеся разработкой/производством/внедрением импортозамещающей продукции в различных сферах экономики уже подтвердили своё намерение принять участие в экспозиционной части проекта и мероприятиях сопутствующей конгрессной программы.
Среди посетителей выставки ожидаются руководители и специалисты предприятий и организаций, заинтересованные в приобретении новых технологий, разработок и оборудования, а также товаров и услуг отечественного производства, представители оптово-розничной торговли, ритейлеры, представители органов власти и общественных организаций, международного научного сектора, учебных заведений, представители российских финансовых учреждений и зарубежные инвесторы.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
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