Гайдаровский форум-2016: "Россия и мир: взгляд в будущее"

Форум выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Ежегодно в Москву, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, съезжаются звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, лучшие преподаватели вузов-лидеров (Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского технологического института и др.), представители российского политического истеблишмента. Форум принимает всех тех, кто своими передовыми достижениями в экономической науке определяет глобальный миропорядок, оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. В российских медиа за Гайдаровским форумом прочно закрепилась репутация «российского Давосского форума», по составу участников и статусу экспертов входящего в топ мировых экономических конференций. Для гостей из-за рубежа Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития России, состоянии ее бизнес-среды и барометром инвестиционного климата. Для отечественных экспертов участие в нем позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.

Цели Форума:

привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению экономических и политических проблем;

поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам;

отражение основных трендов и ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики;

выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики;

закрепление за Россией прочного места на интеллектуальной экономической карте мира и статуса важного центра глобальных экономических дискуссий самого высокого уровня.

В 2016 году Форум пройдет с 13 по 15 января и будет посвящен теме "Россия и мир: взгляд в будущее".



Подробнее о Форуме можно узнать на официальном сайте мероприятия.