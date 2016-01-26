Международная выставка «Интерпластика» 2016

Международная выставка «Интерпластика» признана ключевым российским событием в области пластмасс и резины. Ежегодно дает полный обзор инноваций, представляет современное оборудование, изделия и качественное сырье в рамках одной экспозиции.
Выставка «Интерпластика» демонстрирует стабильный интерес к рынку в России. Это подтверждают иностранные участники из 35 стран, российские производители — лидеры индустрии.
Роль «Интерпластики» как важной торговой площадки также отмечают в VDMA (Ассоциации немецких машиностроителей) и Assocomaplast (Итальянском союзе машиностроителей). Италия и Германия традиционно представлена большим числом экспонентов.
Что даст участие в выставке «Интерпластика»
Неотъемлемая часть выставки «Интерпластика» — актуальная деловая программа. В прошлом году обсуждались биопластмассы и биоразлагаемые полимеры, вторичная переработка ПЭТ, технологии рециклинга.
Аудитория выставки «Интерпластика»
Выставка заинтересует специалистов и руководителей промышленных предприятий, занимающихся производством и переработкой пластмасс и каучуков.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
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