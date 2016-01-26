Международная выставка «Интерпластика» 2016

Международная выставка «Интерпластика» признана ключевым российским событием в области пластмасс и резины. Ежегодно дает полный обзор инноваций, представляет современное оборудование, изделия и качественное сырье в рамках одной экспозиции.

Выставка «Интерпластика» демонстрирует стабильный интерес к рынку в России. Это подтверждают иностранные участники из 35 стран, российские производители — лидеры индустрии.

Роль «Интерпластики» как важной торговой площадки также отмечают в VDMA (Ассоциации немецких машиностроителей) и Assocomaplast (Итальянском союзе машиностроителей). Италия и Германия традиционно представлена большим числом экспонентов.

Что даст участие в выставке «Интерпластика»

Найти новые возможности сбыта

Обсудить условия поставок с заказчиками

Привлечь инвестиции

Улучшить конкурентную позицию

Поддержать личные контакты

Неотъемлемая часть выставки «Интерпластика» — актуальная деловая программа. В прошлом году обсуждались биопластмассы и биоразлагаемые полимеры, вторичная переработка ПЭТ, технологии рециклинга.

Аудитория выставки «Интерпластика»

Выставка заинтересует специалистов и руководителей промышленных предприятий, занимающихся производством и переработкой пластмасс и каучуков.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.