Как эффективно управлять бизнесом? Аргументировать лично и публично? И как продавить свое решение? 24 принципа идеального руководителя узнают посетители реалити-семинаров бизнес-тренера года в сфере HR 2014, знаменитого в России специалиста по хедхантингу Владимира Якуба.
Он проведет концептуально новый реалити-семинар для руководителей, предпринимателей и специалистов в сфере HR. Владимир Якуба не просто передаёт аудитории опыт многолетних практик. Автор 4 книг и 5 обучающих фильмов показывает в режиме реального времени, как это работает.
Мероприятия пройдут при поддержке Ассоциации Кадрового Менеджмента, Ассоциации выпускников президентской программы Республики Татарстан и Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
23 ноября
«HR-trend 3 в 1. Найти, оценить, удержать.»
Предназначен для руководителей, предпринимателей и специалистов в сфере HR.
В этот день Владимир Якуба расскажет о таких новых технологиях поиска и привлечения сотрудников, как обучать «новичков» или брать готовых: оценка затрат, 2 направлениям привлечения, АП-подходу,9 «трендовым» методам поиска, реферальным программам, браконьерским подходам, Краудрекрутингу, SMM-рекрутингу, Preliminaring – методу и многому другому.
ПРОГРАММА
9.00 - 9.30 Регистрация
9.30 - 10.00 Пленарное заседание
10.00 - 12.00 Реалити-семинар Владимира Якуба
12.00 - 13.00 Кофе-брейк
13.00 - 18.00 Реалити-семинар Владимира Якуба
18.00 Завершение мероприятия. Вручение сертификатов
24 ноября
«ДРАЙВ-лидерство»
Второй реалити-семинар посвящен драйв-лидерству-24 принципам идеального руководителя. В течение 7 часов его посетители будут учиться захватывать внимание собеседника, продавливать решения и мыслить стратегически. И все это на примерах известных политических и исторических личностей – от Кутузова до Путина. Предназначен для руководителей, предпринимателей и специалистов.
ПРОГРАММА
9.00 - 9.30 Регистрация, кофе-брейк
9.30 - 10.00 Зайнутдинов Рафаэль Агзамутдинович – Руководитель представительства «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Приволжском федеральном округе, Председатель Ассоциации выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан;
10.00 - 12.00 Владимир Якуба
12.00 - 13.00 Кофе брейк
13.00 - 16.00 Владимир Якуба
16.00 - 16.30 Кофе-брейк
16.30 - 18.00 Владимир Якуба
18.00 Завершение мероприятия. Вручение сертификатов
Условия участия:
Участие платное. Все подробности и регистрация по телефону 8(843)2386225, 8982976018(19) 89046716519 e-mail: nkorecruiting@gmail.com
Количество мест ограничено. По окончании семинаров их участники получат сертификаты.
Все подробности и регистрация по телефону 8 (843) 2386225, 8 9829 76018(19), 8 9046 716519, e-mail: nkorecruiting@gmail.com
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