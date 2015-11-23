Реалити-семинар Владимира Якуба

Как эффективно управлять бизнесом? Аргументировать лично и публично? И как продавить свое решение? 24 принципа идеального руководителя узнают посетители реалити-семинаров бизнес-тренера года в сфере HR 2014, знаменитого в России специалиста по хедхантингу Владимира Якуба.

Он проведет концептуально новый реалити-семинар для руководителей, предпринимателей и специалистов в сфере HR. Владимир Якуба не просто передаёт аудитории опыт многолетних практик. Автор 4 книг и 5 обучающих фильмов показывает в режиме реального времени, как это работает.

Мероприятия пройдут при поддержке Ассоциации Кадрового Менеджмента, Ассоциации выпускников президентской программы Республики Татарстан и Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

23 ноября

«HR-trend 3 в 1. Найти, оценить, удержать.»

Предназначен для руководителей, предпринимателей и специалистов в сфере HR.

В этот день Владимир Якуба расскажет о таких новых технологиях поиска и привлечения сотрудников, как обучать «новичков» или брать готовых: оценка затрат, 2 направлениям привлечения, АП-подходу,9 «трендовым» методам поиска, реферальным программам, браконьерским подходам, Краудрекрутингу, SMM-рекрутингу, Preliminaring – методу и многому другому.

ПРОГРАММА

9.00 - 9.30 Регистрация

9.30 - 10.00 Пленарное заседание

Тазетдинова Клара Алексеевна – заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

Зайнутдинов Рафаэль Агзамутдинович - Руководитель представительства "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Приволжском федеральном округе. Председатель "Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан";

Влада Магнич - директор по персоналу «Ашан»;

Ганеева Светлана Александровна – Руководитель Ассоциации Кадрового Менеджмента;

Владимир Якуба – гуру HR и рекрутмента;

10.00 - 12.00 Реалити-семинар Владимира Якуба

12.00 - 13.00 Кофе-брейк

13.00 - 18.00 Реалити-семинар Владимира Якуба

18.00 Завершение мероприятия. Вручение сертификатов





24 ноября

«ДРАЙВ-лидерство»

Второй реалити-семинар посвящен драйв-лидерству-24 принципам идеального руководителя. В течение 7 часов его посетители будут учиться захватывать внимание собеседника, продавливать решения и мыслить стратегически. И все это на примерах известных политических и исторических личностей – от Кутузова до Путина. Предназначен для руководителей, предпринимателей и специалистов.

ПРОГРАММА

9.00 - 9.30 Регистрация, кофе-брейк

9.30 - 10.00 Зайнутдинов Рафаэль Агзамутдинович – Руководитель представительства «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Приволжском федеральном округе, Председатель Ассоциации выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан;

10.00 - 12.00 Владимир Якуба

12.00 - 13.00 Кофе брейк

13.00 - 16.00 Владимир Якуба

16.00 - 16.30 Кофе-брейк

16.30 - 18.00 Владимир Якуба

18.00 Завершение мероприятия. Вручение сертификатов





Условия участия:

Стоимость участия 5 000 рублей за 1 день, действует система скидок;

Потенциальным участникам Ассоциации Кадрового Менеджмента (заполнить форму заявления);

Выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров (1500 руб./день);

Участникам от Ассоциации малого среднего бизнеса индивидуальные условия.

Участие платное. Все подробности и регистрация по телефону 8(843)2386225, 8982976018(19) 89046716519 e-mail: nkorecruiting@gmail.com

Количество мест ограничено. По окончании семинаров их участники получат сертификаты.