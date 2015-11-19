Авторский вечер Эдварда Радзинского “Царство женщин”

Автор популярных исторических бестселлеров, известный драматург и телеведущий представит программу, в которой попытается донести до зрителей своё понимание уже ушедших эпох, которые продолжают накладывать свой отпечаток на современные события. Радзинский откроет публике доселе неизвестную и загадочную Россию в широкой исторической перспективе, речь пойдет о «Царстве женщин», этом русском парадоксе, когда в стране женского бесправия самодержавно правили пять императриц, об этом удивительном Царстве, раскинувшемся на весь 18 век, последнем Царстве, где любовь правила политикой, где путь из лачуг во дворец был часто так же короток, как путь из дворца на плаху.

Вас ждет захватывающий экскурс в историю от признанного специалиста и тонкого мастера слова. Эдвард Радзинский, используя уникальный формат авторской импровизации, безошибочно выбирает именно ту тему, которая будет интересна всем.

Подробная информация и заказ билетов на официальном сайте мероприятия.

Телефон для справок 239-43-95

Место проведения: ГТРК "Корстон"