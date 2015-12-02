Семинар "Новшества в налогообложении 2016"

Новшества в налогообложении 2016 (для бухгалтера)



1. Налоговое законодательство

1.1. НДС

1.2. Налог на прибыль

1.3. Налогообложение имущества

1.4. НДФЛ

1.5. Важнейшие новшества по специальным налоговым режимам в 2016 г

2. Обязательное социальное страхование и обеспечение

3. Новое в трудовом законодательстве

4. Новая редакция ГК РФ – большое облегчение для бухгалтерии.

5. Новое в законодательстве обухучете

Семинар ведет: Марина Аркадьевна Климова

Независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 15 лет. Кандидат экономических наук.

В числе клиентов компании:

ОАО «Газпром», ОАО «Внешэкономбанк», ООО «METRO Cash&Carry», ЗАО «ТрансТелеКом», Страховая компания «Альянс», Страховое общество «ЖАСО», «Tetra Pak Russia», «Danone», «Samsung», Информационное агентство «Интерфакс», ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн», Концерн «Крост», «Крокус Групп», ОАО «Северсталь», ФГУП «Космическая связь», «ИКЕА», «OBI Россия», «Московская объединенная энергетическая компания», «Campina GmbH & Co. KG», Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», ОАО «Сибтелеком», Корпорация «Юнифарм», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.

Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».

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