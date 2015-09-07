Международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE 2015

PROESTATE – ключевое мероприятие по недвижимости в Центральной и Восточной Европе, объединяющее на своей площадке свыше 4300 лидеров отрасли из 21 стран.



PROESTATE проводится с 2007 года и является площадкой, где встречаются основные игроки рынка недвижимости. В числе делегатов форума – представители федеральной и региональной органов власти, инвестиционные, девелоперские и строительные структуры, управляющие и инжиниринговые компании, архитекторы, ритейлеры, консалтинговые и другие компании, представляющие рынок недвижимости.

22 СТРАНЫ

Международные участники форума представляют страны, лидирующие в области развития различных секторов недвижимости. Масштаб и специфика PROESTATE укрепляют интерес компаний зрелых и развивающихся рынков к перспективным российским проектам. Все 3 дня форума зарубежные инвесторы, девелоперы, архитекторы и консультанты открыты для обмена мнениями и опытом. Иностранные спикеры принимают участие в пленарном заседании, ключевых конференциях и дискуссиях деловой программы, торжественных мероприятиях, заседаниях Investors Club. Для распространения уникального международного опыта ежегодно проводятся специализированные мастер-классы и лекции экспертов мирового уровня.



70 ГОРОДОВ РОССИИ

Одна из миссий PROESTATE - способствовать привлечению инвестиций в регионы России. Активное представительство российских регионов на форуме – это залог того, что компании Москвы и Санкт-Петербурга найдут надежных партнеров для развития своего бизнеса. Для региональных делегаций проходят специальные мероприятия деловой программы, а также предлагаются дополнительные возможности по организации встреч с представителями бизнеса и власти.

Наша задача делать форум таким, чтобы делегаты возвращались в свои города с новыми идеями и с лучшим пониманием того, что нужно, чтобы их инвестиционные проекты были востребованы.



БОЛЕЕ 40 МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

8 лет мы делаем форум так, чтобы он концентрировал на себе внимание лидеров. Высокий международный уровень мероприятия позволяет приглашать 200 иностранных и российских спикеров делиться опытом и передовыми технологиями.

Деловая программа PROESTATE охватывает как глобальные, так и практические темы инвестиций и финансирования, девелопмента, управления и эксплуатации. Многосторонний формат гарантирует участникам повышение профессионализма и экономит их время на поиск решений схожих проблем.



Подробная информация о мероприятии на официальном сайте